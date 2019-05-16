Четырех заключенных в колонии Карелии избавили от алкогольной и наркозависимости

В колониях Карелии проводится работа по реабилитации осужденных, имеющих зависимость от наркотиков и психоактивных веществ, сообщил в УФСИН Карелии.

В Республиканской больнице №2 состоялось вручение сертификатов о прохождении курса реабилитации по "Ведомственной программе социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость" четырем осуждённым.

В течение года сотрудники учреждения организовывали с осужденными мероприятия, направленные на профилактику зависимого поведения от алкоголя и наркотиков. Медицинские работники учреждения проводили информационно-просветительскую работу и лечебные процедуры, пенитенциарные психологи осуществляли диагностические, коррекционные и просветительские мероприятия.

В ходе реализации проекта начальник отряда и социальные работники реализовали мероприятия, направленные на стимулирование осужденных к ведению здорового образа жизни, повышение уровня их образования, решение социальных проблем.

"Осужденные, которым были вручены сертификаты о прохождении реабилитации, это лица положительно характеризующиеся, которые стремятся к исправлению. Участие в мероприятиях программы – еще один из показателей их желания освободиться и впредь не оказываться в ситуациях, которые приводят в места лишения свободы", - отметил начальник психологической лаборатории РБ-2 (Медвежьегорск) Евгений Гладков.