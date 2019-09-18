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Новости. Общество
13:08, 18 Сентября 2019
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Чиновникам мэрии Петрозаводска увеличили оклады, чтобы сохранить кадры

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Петросовет проголосовал за увеличение надбавок к окладам муниципальным служащим – власти объясняют это возросшей нагрузкой и низкой зарплатой чиновников младшего и среднего звена.

Как пояснил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, это необходимо, чтобы сократить текучку кадров среди младшего и среднего персонала. Им не повышали размер надбавок с 2009 года, а в последнее время у них выросла нагрузка, связанная с разработкой документации по участию Петрозаводска в подготовке к 100-летию Карелии и в национальных проектах, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2019-09-18 14:36:11
Вот сегодняшние зарплаты сотрудников мэрии:
Специалисты: 25 т.р.
Вед.специалисты: 30 т.р.
Старшие специалисты: 35 т.р.
Консультанты: 40 т.р.
Начальники отделов: 50 т.р.
Начальники управлений: от 60 т.р.
И так далее, это конечно минимальные цифры, все зависит от стажа и персональных надбавок.
Но оттока кадров с данного здания НЕТ !!!
zanoza
2019-09-18 14:15:07
Что ж не повысить оклады себе любимым :)
Алёна Никонова
2019-09-18 13:38:27
Про кадры это точно ! А медиков , учителей , электриков , ? Кадры сохранять не нужно ????
Os
2019-09-18 13:27:47
После столетия их снимут, или они сразу готовиться к 200-летию начнут?
тетка
2019-09-18 13:27:20
Лучше бы медикам "Скорой" добавили.
Гость
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