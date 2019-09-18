Чиновникам мэрии Петрозаводска увеличили оклады, чтобы сохранить кадры

Петросовет проголосовал за увеличение надбавок к окладам муниципальным служащим – власти объясняют это возросшей нагрузкой и низкой зарплатой чиновников младшего и среднего звена.

Как пояснил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, это необходимо, чтобы сократить текучку кадров среди младшего и среднего персонала. Им не повышали размер надбавок с 2009 года, а в последнее время у них выросла нагрузка, связанная с разработкой документации по участию Петрозаводска в подготовке к 100-летию Карелии и в национальных проектах, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.