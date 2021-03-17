Чиновники мэрии Петрозаводска дали горожанам ровно сутки, чтобы сформулировать вопросы к властям

Администрация Петрозаводска предлагает горожанам использовать для общения с чиновниками Интернет: на вопросы у представителей общественности есть всего один день.

На сессии Петросовета 24 марта глава карельской столицы Ирина Мирошник представит отчет о деятельности мэрии в 2020 году.

Власти Петрозаводска заявляют, что жители города могут заранее задать вопросы о деятельности администрации на сайте "Активный горожанин".

При этом у горожан есть ровно сутки на то, чтобы вопросы сформулировать.

"Обращения принимаются с 12 часов 18 марта до 12 часов 19 марта 2021 года. Для получения ответа на частные вопросы необходимо указать контактные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты", - говорится на сайте "Активного горожанина".

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска планирует рассказать депутатам, чем занималась в 2020 году.