Мэр Петрозаводска расскажет депутатам, чем занималась в 2020 году

В конце марта глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступит с отчетом о деятельности городской власти в 2020 году.

Ирина Мирошник выступит с докладом об итогах своей деятельности и результатах работы мэрии карельской столицы в прошлом году. Выступление должно сотсояться на сессии горсовета, которая назначена на 24 марта. Об этом информирует Петрозаводский городской совет.

Сообщается, что отчет Мирошник станет одним из центральных вопросов повестки.

Ранее Ирина Мирошник заявляла, что в 2020 году "все работали на пределе возможностей".