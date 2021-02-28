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Мэр Петрозаводска расскажет депутатам, чем занималась в 2020 году

Новости. Общество
10:13, 01 Марта 2021
фото: © Лиля Кончакова/"Республика"
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В конце марта глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступит с отчетом о деятельности городской власти в 2020 году.

Ирина Мирошник выступит с докладом об итогах своей деятельности и результатах работы мэрии карельской столицы в прошлом году. Выступление должно сотсояться на сессии горсовета, которая назначена на 24 марта. Об этом информирует Петрозаводский городской совет.

Сообщается, что отчет Мирошник станет одним из центральных вопросов повестки.

Ранее Ирина Мирошник заявляла, что в 2020 году "все работали на пределе возможностей".

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Комментарии

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Серж
2021-03-01 11:13:48
Нелли , зачем Вы так ?? Она же не виновата . что в такую плохую компанию попала , что назначили её то же не совсем хорошие люди .
David.
2021-03-01 11:19:51
Серж, Поверьте, она прекрасно знала. Более того, её активно отговаривали! Но нет, славы захотелось...
Серж
2021-03-01 11:23:39
David., так она вроде из приличной семьи , муж судья ??? Или что то не так с ней ???
David.
2021-03-01 11:38:08
Серж, Не путайте теплое с мягким.
Вася
2021-03-01 11:12:00
Еще Сталин написал статью, Головокружение от успехов,
Вася
2021-03-01 11:04:38
Люди в восторге от перспективы получить Путина еще на один срок
театральный критик
2021-03-01 11:01:58
Визгливость либерастнутых мужичонков зашкаливает :)
Нелли
2021-03-01 11:00:54
Отчитается перед кем!? Народ был против, кучка приспособленцев её назначили, теперь : кто то в тюрьме,кто то под следствием, за кем то ещё придут, где точку ставить будут?
Вася
2021-03-01 10:57:02
Одного не могу понять МЫ где живём.
Вася
2021-03-01 10:55:17
Люди должны уходить на пенсию в 65 лет.
Вася
2021-03-01 10:53:10
можете совсем не работать а жить в свое удовольствие
карел
2021-03-01 10:48:58
Про гену и валеру не забыла бы рассказать . а то депутаты типа не знали .
David.
2021-03-01 10:40:33
Уберите фото, невозможно смотреть.
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