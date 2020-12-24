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Ирина Мирошник: "Все работали на пределе возможностей"

Новости. Общество
14:20, 25 Декабря 2020
фото: © Лиля Кончакова/"Республика"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подвела итоги непростого для городских властей 2020 года.

С самого начала 2020 год обещал быть для Петрозаводска непростым – город ожидал большой ремонт, приуроченный к вековому юбилею республики. Но пандемия превратила это время в настоящее испытание – мало кто верил, что в условиях коронавируса удастся исполнить хотя бы часть задуманного. Тем не менее, подводя итоги уходящего года, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник утверждает: мы выполнили все ключевые проекты.

– Когда Петрозаводск получил на 2020 год небывалое финансирование, мы не предполагали, что нам придется справляться с поставленными задачами в период мировой пандемии, - признается Ирина Мирошник. - Помимо денег на национальные проекты, городу поступило 1,4 миллиарда рублей от республики на подготовку к юбилею. Эти огромные средства подразумевали колоссальный объем работ по благоустройству. И для городских властей это стало серьезной проверкой на прочность. Трудно было и нам, и подрядчикам – все работали на пределе возможностей.

Честно говоря, бывали моменты, когда и мне начинало казаться, что сделать всё до конца года нереально. Но сегодня я вижу: мы успеваем – все ключевые проекты подготовки Петрозаводска к 100-летию республики должны быть реализованы. Город справился с поставленными задачами, несмотря на то, что ремонта подобного масштаба в новейшей истории Петрозаводска еще не было.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Комментарии

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crocodile66
2020-12-25 15:25:25
Походу Иришке теперь только с плакатов дешёвых и улыбаться
тетка
2020-12-25 15:12:06
А то мы, такие наивные, не видим, что происходит.
бармалей
2020-12-25 15:01:25
особенно в поте лица работал Рохманюк.... ну и Матвеев с Боднарчуком тоже пахари те еще....
zanoza
2020-12-25 14:56:12
Те кто "поработал" на пределе отдыхает в СИЗО и местах не столь отдалённых, однако.
Off
2020-12-25 14:54:32
Пол руководства города , кто осужден , кто под следствием, обыски , допросы . Такие вот итоги ...
Изя
2020-12-25 15:43:56
У региональных чинуш всё ещё впереди , арестов не меньше будет , обещаю ))) :)
zanoza
2020-12-25 14:37:02
Когда у самой мэрии бардак, то глупо говорить про какие-то выполненные ключевые проекты, однако.
User
2020-12-25 14:26:42
Бутафорские окопы у мэрии являются выполненным ключевым проектом? :)
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