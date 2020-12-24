Ирина Мирошник: "Все работали на пределе возможностей"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подвела итоги непростого для городских властей 2020 года.

С самого начала 2020 год обещал быть для Петрозаводска непростым – город ожидал большой ремонт, приуроченный к вековому юбилею республики. Но пандемия превратила это время в настоящее испытание – мало кто верил, что в условиях коронавируса удастся исполнить хотя бы часть задуманного. Тем не менее, подводя итоги уходящего года, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник утверждает: мы выполнили все ключевые проекты.

– Когда Петрозаводск получил на 2020 год небывалое финансирование, мы не предполагали, что нам придется справляться с поставленными задачами в период мировой пандемии, - признается Ирина Мирошник. - Помимо денег на национальные проекты, городу поступило 1,4 миллиарда рублей от республики на подготовку к юбилею. Эти огромные средства подразумевали колоссальный объем работ по благоустройству. И для городских властей это стало серьезной проверкой на прочность. Трудно было и нам, и подрядчикам – все работали на пределе возможностей.

Честно говоря, бывали моменты, когда и мне начинало казаться, что сделать всё до конца года нереально. Но сегодня я вижу: мы успеваем – все ключевые проекты подготовки Петрозаводска к 100-летию республики должны быть реализованы. Город справился с поставленными задачами, несмотря на то, что ремонта подобного масштаба в новейшей истории Петрозаводска еще не было.

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