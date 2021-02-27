Чиновники мэрии Петрозаводска готовы обсудить с горожанами вопросы ЖКХ

В администрации Петрозаводска состоится серия горячих линий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в мэрии города.

Специалисты комитета ЖКХ проведут приемы граждан в дистанционном формате.

В начале марта в рамках Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства запланирована серия горячих линий:

1 марта, 14.00-15.00, начальник управления жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Ольга Олеговна Морозова, телефон: 8(8142) 713-314;

2 марта, 14.00-15.00, начальник управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства Анна Владимировна Дудырина, телефон: 8(8142) 713-572;

3 марта, 14.14-15.15, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Сергеевич Масляков, телефон: 8(8142) 713-645.

Также жители карельской столицы могут обратиться за консультацией к специалистам администрации в любое другое время одним из указанных по ссылке способов.