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Чиновники мэрии Петрозаводска готовы обсудить с горожанами вопросы ЖКХ

Новости. Общество
13:53, 28 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В администрации Петрозаводска состоится серия горячих линий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в мэрии города.

Специалисты комитета ЖКХ проведут приемы граждан в дистанционном формате.

В начале марта в рамках Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства запланирована серия горячих линий:

1 марта, 14.00-15.00, начальник управления жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Ольга Олеговна Морозова, телефон: 8(8142) 713-314;

2 марта, 14.00-15.00, начальник управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства Анна Владимировна Дудырина, телефон: 8(8142) 713-572;

3 марта, 14.14-15.15, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Сергеевич Масляков, телефон: 8(8142) 713-645.

Также жители карельской столицы могут обратиться за консультацией к специалистам администрации в любое другое время одним из указанных по ссылке способов.

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Комментарии

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кир
2021-02-28 15:37:20
Толпа не владеет истиной.
David.
2021-02-28 15:22:15
О чем с орками можно говорить? :)
drug
2021-02-28 14:25:37
1 марта. Что сможет ответить чиновник если они больше не могут надзирать за УК. У них только телефонное взаимодействие. Тарифы - содержание и т.д. теперь далеко от чиновников. Просто бумажная переписка. Вывод: сократить.
2 марта. Что сможет ответить чиновник если они сами - на своей территории завалили - запустили- провалили благоустройство. Всю зиму укладывали плитку и так и не смогли закончить. Занимались благоустройством в дождь и снег. Весна придет и все что сделали перекосит. По городу так же полный бардак. По всем контрактам и договорам.
3 марта. Тут особое отношение к чиновникам. Как к пациентам специализированных больниц. Где те ремонты дорог о которых все кричали. Буквально недавно УФАС отменила аукцион по ремонту городских дорог запланированных на 2021 год. Снег сойдет и половины асфальта в городе не будет. А ямочный ремонт который провели в 2020 году. Все ямы снова проснулись в октябре. В 2021 году ямы снова заделают в августе - а октябре асфальт уплывет.
Серёга
2021-02-28 14:25:06
Напрягает слово: "готовы" ,они должны быть обязаны ! Работать и работать! Слава Богу ,что до народа ещё не до конца дошло, что мэрия и Петросовет: это те, кто должен обслуживать народ и делать всё возможное ,чтобы людям было легче жить,а не наоборот...ведь пример рядом: Финляндия! Чиновников в 50 раз меньше,а толку в 100 раз больше!
театральный критик
2021-02-28 14:13:30
Вполне достаточно ящика для обращений на входе городской прокуратуры. Лохи пусть названивают по телефону. Имеют конституционное право :)
zanoza
2021-02-28 14:09:26
Решать вопросы ЖКХ уже не дано, перешли к обсуждению. Заболтают все проблемы , решать не будут!
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