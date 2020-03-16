890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выносить ли сор из избы 2
Сегодня 09:00
Парфенчиков: Закрытие школ на карантин – это не панацея 2
Сегодня 12:30
В Карелии госпитализированы 15 человек с подозрением на коронавирус (ВИДЕО)
Сегодня 12:49
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса 6
Сегодня 06:40
Глава Карелии: Заразите – пойдете под суд уголовный 1
Сегодня 13:45

Чиновники мэрии Петрозаводска обрезали кусты и убрали мусор в Соломенском парке

Новости. Общество
16:27, 16 Марта 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Специалисты администрации и жители Соломенного приняли участие в очередной весенней экологической акции, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Соломенском парке специалисты управления благоустройства и экологии администрации провели мастер-класс по обрезке деревьев и кустарников. Активных горожан научили правильно ухаживать за растениями и пользоваться секатором. В парке произведена рубка аварийных деревьев.

Участие в экологической акции приняли около двух десятков жителей района. Они собрали на территории мусор и подрезали ветви деревьев, которые мешали комфортному передвижению пешеходов. Экологические мероприятия в Соломенском парке продолжатся.

Напомним, эта общественная территория будет благоустроена в 2020 году в рамках программы "Комфортная городская среда". Проект жителей Соломенного вошел в список семи победителей. Благоустройство начнется с приходом благоприятных погодных условий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-16 16:32:33
Интересно было бы посмотреть на этот "мастер-класс" :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
14.03.2020, 16:49
Более 80 жителей Карелии были переведены на самоизоляцию из-за коронавируса
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
15.03.2020, 20:48
Общежитие госуниверситета в Петрозаводске закрыли на карантин по коронавирусу (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 16:00
Обществоведение
"Карелы не хотят участвовать в политике"
Съезд карельского народа в Олонце предпочел избежать политических вопросов.
Выносить ли сор из избы 2
Сегодня 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 4
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 11
12.03.2020 14:35
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 7
11.03.2020 17:11
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:11
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мамы и монстрики": новый тренд от Sela
Сегодня 11:02
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
11.03.2020 12:20
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»