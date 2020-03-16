Чиновники мэрии Петрозаводска обрезали кусты и убрали мусор в Соломенском парке

Специалисты администрации и жители Соломенного приняли участие в очередной весенней экологической акции, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Соломенском парке специалисты управления благоустройства и экологии администрации провели мастер-класс по обрезке деревьев и кустарников. Активных горожан научили правильно ухаживать за растениями и пользоваться секатором. В парке произведена рубка аварийных деревьев.

Участие в экологической акции приняли около двух десятков жителей района. Они собрали на территории мусор и подрезали ветви деревьев, которые мешали комфортному передвижению пешеходов. Экологические мероприятия в Соломенском парке продолжатся.

Напомним, эта общественная территория будет благоустроена в 2020 году в рамках программы "Комфортная городская среда". Проект жителей Соломенного вошел в список семи победителей. Благоустройство начнется с приходом благоприятных погодных условий.