Чиновники мэрии Петрозаводска принимают посетителей в "Зимнем саду"

Специалисты администрации столицы Карелии проводят прием заявителей на 2 этаже мэрии в "Зимнем саду" в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, в администрации Петрозаводска действует временное ограничение посещения здания. Однако специалисты ряда структурных подразделений проводят прием заявителей на 2 этаже в "Зимнем саду" по отдельному графику, сообщили в мэрии.

Комиссия по вопросам дошкольного образования работает с понедельника по четверг с 9 до 17 часов (перерыв – с 13 до 14 часов). Сотрудники управления по вопросам семьи и детства принимают посетителей по понедельникам и четвергам с 10 до 17 часов (перерыв – с 13 до 14 часов).

Прием и выдача документов на производство земляных работ осуществляется во вторник и четверг по предварительной договоренности со специалистом отдела коммунального хозяйства по тел. 71-34-91. Документы, необходимые для оформления Ордера на производство земляных работ на территории Петрозаводского городского округа, рекомендуем направлять на электронную почту yuliya.vasyukova@petrozavodsk-mo.ru. Консультацию по вопросу производства земляных работ можно получить только по средствам телефонной связи со специалистом отдела коммунального хозяйства.

Подробную информацию, как еще можно связаться с чиновниками, можно узнать на сайте администрации города.

Ранее Минстрой Карелии и Фонд капремонта сообщили, что не будут принимать граждан из-за коронавируса.