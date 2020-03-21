Чиновники мэрии Петрозаводска попросили писать им письма

Администрация Петрозаводска призвала горожан ограничить посещение мэрии и все услуги специалистов получать дистанционно.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции администрация Петрозаводска призвала, по возможности, отказаться от посещения здания мэрии на Ленина, 2.

И напомнила, что к специалистам структурных подразделений можно обратиться, написав обычное письмо на почтовый адрес: 185910, Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 2; направив сообщение через “Электронную приемную” и цифровую платформу «Активный горожанин» https://город.петрозаводск.рф/; а также на электронный почтовый ящик: adm@petrozavodsk-mo.ru.

Сообщить о проблеме можно через Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Также можно писать обращения через страницу администрации в социальной сети “ВКонтакте” и звонить чиновникам по телефону. Номера структурных подразделений размещены по ссылке http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/feedba..

Напомним, ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник призвала горожан отказаться от посещения торговых центров.