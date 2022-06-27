Чиновники назвали ошибочным заключение об опасности питания в школах и детсадах Карелии

Власти муниципальных образований Карелии, где были выявлены многочисленные факты поставок некачественного питания в школы и детские сады, назвали ошибочными выводы надзорного органа.

Об этом сообщили в министерстве образования республики, комментируя результаты проверки карельского Управления Россельхознадзора.

Ранее ведомство объявило о «многочисленных фактах поступления в бюджетные учреждения продуктов питания, не отвечающих установленным нормативным требованиям безопасности и качества».



«После публикации отчёта мы оперативно связались с районными администрациями, которые в письме заверили нас вот о чём: за „плохие“ продукты приняли записи в „Меркурии“ (это специальная онлайн-система, куда вносят все документы о продуктах питания), которые были неправильно заполнены либо внесены поставщиками продуктов с опозданием», — ответили в министерстве образования.

Миноб так же заверил, что «соблюдение санитарных правил и качество продукции поверяются на нескольких этапах».

«Правительством Карелии совместно с муниципалитетами создана многоуровневая система контроля за организацией питания в школах. В нее входят внутренний школьный контроль, родительский контроль, в том числе через штабы родительского контроля с участием региональных и муниципальных депутатов, контроль со стороны органов исполнительной власти республики. Если вам что-то известно о конкретных фактах нарушения качества питания в образовательных учреждениях, то обязательно сообщите об этом в администрацию учреждения, в администрацию района/округа, либо нам», — добавили в министерстве.