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Чиновники Петрозаводска ответят на вопросы горожан по образованию и социальному развитию

Новости. Общество
13:14, 06 Мая 2020
фото: © Fotolia
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В пятницу, 8 мая, руководство комитета социального развития администрации Петрозаводска проводит "горячую" линию.

8 мая с 14 до 15 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы заместителю главы администрации - председателю комитета социального развития Любови Викторовне Иконниковой и начальнику управления образования Светлане Александровне Пахомовой. Телефон "горячей" линии: 713435, сообщили в мэрии.

Кроме того, администрация Петрозаводска продолжает прием обращений на "горячую" линию по вопросам организации дистанционного обучения школьников. Задать интересующие вопросы можно по электронной почте: upobr@petrozavodsk-mo.ru или по телефону горячей линии: 8(8142)71-34-35 (консультации специалистов проводятся ежедневно c 11 до 15 часов). Вопросы о предоставлении продуктовых наборов детям, получающим льготное бесплатное питание, принимают ежедневно с 10 до 16 часов по номеру 71-34-60.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мэрии Петрозаводска полностью отменен прием посетителей. В связи с этим глава города Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику.

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