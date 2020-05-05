Чиновники Петрозаводска ответят на вопросы горожан по образованию и социальному развитию

В пятницу, 8 мая, руководство комитета социального развития администрации Петрозаводска проводит "горячую" линию.

8 мая с 14 до 15 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы заместителю главы администрации - председателю комитета социального развития Любови Викторовне Иконниковой и начальнику управления образования Светлане Александровне Пахомовой. Телефон "горячей" линии: 713435, сообщили в мэрии.

Кроме того, администрация Петрозаводска продолжает прием обращений на "горячую" линию по вопросам организации дистанционного обучения школьников. Задать интересующие вопросы можно по электронной почте: upobr@petrozavodsk-mo.ru или по телефону горячей линии: 8(8142)71-34-35 (консультации специалистов проводятся ежедневно c 11 до 15 часов). Вопросы о предоставлении продуктовых наборов детям, получающим льготное бесплатное питание, принимают ежедневно с 10 до 16 часов по номеру 71-34-60.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мэрии Петрозаводска полностью отменен прием посетителей. В связи с этим глава города Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику.