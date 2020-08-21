Чиновники в Карелии очистили берег Лососинки от мусора (ФОТО)

Участники акции собрали вдоль реки Лососинки в центре Петрозаводска около 6 мешков мусора, сообщается в паблике Минприроды Карелии.

В минувшую пятницу, 21 августа, по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Карелии сотрудники министерства и ГКУ РК "Карелприрода" вышли на субботник.

С соблюдением всех ограничительных мер участники акции собрали вдоль реки Лососинки в центре Петрозаводска около 6 неполных мешков мусора.

Минприроды напомнило, что Карелия участвует в реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта "Экология". В этом году в Карелии будет очищено от мусора 143 км прибрежных полос водных объектов.

Следующая акция запланирована на 4 сентября текущего года. Уборка мусора будет произведена на территории городского пляжа в Песках.