Чиновников будут штрафовать за задержку платежей предпринимателям

Правительство России рассмотрит законопроект, который вводит штрафы для госучреждений и их руководителей за несвоевременную оплату товаров, работ и услуг компаниям малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Еще один законопроект позволит защитить интересы малого и среднего бизнеса, которые участвуют в процедуре закупок. Подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы для тех заказчиков, которые несвоевременно оплачивают товары, работы и услуги, предоставляемые компаниями малого и среднего бизнеса в рамках закупок", - сказал премьер-министр. Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова объясняла, почему чиновники, которые задерживают платежи предпринимателям, "убивают бизнес". Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".