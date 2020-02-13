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Чиновников будут штрафовать за задержку платежей предпринимателям

Новости. Общество
09:20, 14 Февраля 2020
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Правительство России рассмотрит законопроект, который вводит штрафы для госучреждений и их руководителей за несвоевременную оплату товаров, работ и услуг компаниям малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Еще один законопроект позволит защитить интересы малого и среднего бизнеса, которые участвуют в процедуре закупок. Подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы для тех заказчиков, которые несвоевременно оплачивают товары, работы и услуги, предоставляемые компаниями малого и среднего бизнеса в рамках закупок", - сказал премьер-министр.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова объясняла, почему чиновники, которые задерживают платежи предпринимателям, "убивают бизнес".

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Джуманский
2020-02-14 10:46:53
Введено уже пару лет как. На главбуха 30 тыс. Причем неважно довели деньги из бюджета или нет..
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