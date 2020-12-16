Чиновников начнут штрафовать за оскорбление граждан

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Соответствующие изменения вносятся в КоАП. Закон расширяет понятие "оскорбление", теперь оно трактуется не только как унижение чести и достоинства в неприличной форме, но и в "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности" форме, пишет РБК.

Теперь в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) будет прописано, что оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию сроком до одного года. За повторное нарушение штраф увеличится до 150 тыс. рублей или грозит отстранением на срок до двух лет.

Ранее один из инициаторов законопроекта о штрафах для чиновников председатель комитета Государственной думы по информационной политике и информационным связям Александр Хинштейн объяснял, что закон предусматривает, что оскорблением будет считаться унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, причем необязательно с использованием нецензурной лексики. По его мнению, поправки нужны для того, чтобы у чиновников "не кружилась голова".

Также депутаты увеличили максимальные административные штрафы за оскорбление для всех граждан. Так, за оскорбление сумма вырастет до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц она может достигать 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей.