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Чиновников надо увольнять за госконтракты с предоплатой, заявили в парламенте Карелии

Новости. Общество
13:01, 07 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
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Срывы государственных и муниципальных контрактов недобросовестными подрядными организациями приводят к потере бюджетных денег, но этого можно избежать, если отказаться от практики предоплаты за еще не выполненные работы.

Такое мнение высказали сегодня депутаты парламента Карелии на заседании комитета по бюджету и налогам.

Поводом для обсуждения стала ситуация со срывом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. Там сменилось несколько подрядчиков, каждый из которых получил из бюджета десятки миллионов рублей, но объект до сих пор не достроен. Возвращать эти деньги власти Карелии намерены через суд.

По мнению депутатов, чтобы не допустить повторения подобных скандалов, необходимо пересмотреть практику государственных и муниципальных закупок.

"Зачем заказчик переводит деньги авансом недобросовестному подрядчику? Это мне не понятно", - заявил депутат Владимир Семенов.

Его поддержал коллега по депутатскому корпусу Виталий Красулин.

"Зачем ты за маленький, недорогой контракт предоплату делаешь?..Все, кто проводит, кто пишет эти конкурсы, не соответствуют занимаемой должности", - считает Красулин.

Как предлагают наказывать чиновников, заключивших госконтракты с предоплатой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-07 14:35:52
А шандалович ? Хде шандалович ?
ПлачУ и ПлАчу
2021-04-07 14:31:52
Про аккредитив не слыхали? Причем тут предоплата - это один из миллиона инструментов снижения цены!

Чиновников надо увольнять за любой ущерб государству.
zanoza
2021-04-07 13:44:03
Интересно девки пляшут :) Получается что изначально, при заключении госконтрактов, все знают что подрядчик недобросовестный. Очевидно же, что заказчику выгодно иметь такого подрядчика, ведь это же ни что иное как схема увода бюджетных средств. Здесь депутатам не разглагольствовать надо на тему предоплаты недобросовестным подрядчикам, а инициировать прокурорскую проверку законности всех этих манипуляций с бюджетными средствами.
Бриг
2021-04-07 14:22:24
zanoza, голова !!!!!
zanoza
2021-04-07 14:29:49
Бриг, голова и два уха :)
dimchik19725
2021-04-07 13:35:20
Так без предоплаты никто и делать ничего не будет! Что бы всё сделали, а потом их кинули??
Русский мужик
2021-04-07 13:31:54
Сами себя высекут ?
David .
2021-04-07 13:30:32
Чебурашка, давай про либерду и Гену.
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