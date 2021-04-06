Чиновников надо увольнять за госконтракты с предоплатой, заявили в парламенте Карелии

Срывы государственных и муниципальных контрактов недобросовестными подрядными организациями приводят к потере бюджетных денег, но этого можно избежать, если отказаться от практики предоплаты за еще не выполненные работы.

Такое мнение высказали сегодня депутаты парламента Карелии на заседании комитета по бюджету и налогам.

Поводом для обсуждения стала ситуация со срывом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. Там сменилось несколько подрядчиков, каждый из которых получил из бюджета десятки миллионов рублей, но объект до сих пор не достроен. Возвращать эти деньги власти Карелии намерены через суд. По мнению депутатов, чтобы не допустить повторения подобных скандалов, необходимо пересмотреть практику государственных и муниципальных закупок. "Зачем заказчик переводит деньги авансом недобросовестному подрядчику? Это мне не понятно", - заявил депутат Владимир Семенов. Его поддержал коллега по депутатскому корпусу Виталий Красулин. "Зачем ты за маленький, недорогой контракт предоплату делаешь?..Все, кто проводит, кто пишет эти конкурсы, не соответствуют занимаемой должности", - считает Красулин. Как предлагают наказывать чиновников, заключивших госконтракты с предоплатой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".