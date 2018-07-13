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Новости. Политика
09:42, 13 Июля 2018

Чиновников в Карелии временно оставили без "золотых парашютов"

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Парламент Карелии принял в окончательном чтении законопроект о прекращении единовременных выплат чиновникам при выходе на пенсию.

Согласно законопроекту, приостанавливается действие нормы закона "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности".

В соответствии с этим законом гражданскому служащему устанавливается выплата единовременного поощрения при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) и при наличии соответствующего стажа государственной гражданской службы.

Сумма выплаты может составлять до 10 размеров месячного денежного содержания гражданского служащего. Это около миллиона рублей.

Проект изменений в закон был внесен в парламент главой Карелии Артуром Парфенчиковым, который предлагал приостановить выдачу "золотых парашютов" до 1 января 2019 года.

Но депутаты увеличили срок приостановки выдачи выплат.

Читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии", сколько лет чиновникам в Карелии не будут выплачивать "золотых парашютов".

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Комментарии

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deep
2018-07-13 11:43:05
Надо уж прописать что местные налоги (НДФЛ) идут, по решению соответствующих депутатов, не на общие местные проблемы, а в карманы чиновников различных уровней- парашюты, вторые пенсии. Хотя в законе нет слова, что эти доплаты ОБЯЗАНЫ выплачиваться из местного бюджета по решению депутатов, там есть слово МОГУТ, но депутаты всех уровней ВСЕГДА голосуют ЗА выплаты из общих народных налогов.
кир
2018-07-13 10:53:10
Ещё не вечер. :)
User
2018-07-13 09:58:01
Что-то слабо верится, что отмененные "парашюты" не будут компенсировны каким-то другим способом. Где размещен текст принятого законопроекта?
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