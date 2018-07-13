Чиновников в Карелии временно оставили без "золотых парашютов"

Парламент Карелии принял в окончательном чтении законопроект о прекращении единовременных выплат чиновникам при выходе на пенсию.

Согласно законопроекту, приостанавливается действие нормы закона "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности".

В соответствии с этим законом гражданскому служащему устанавливается выплата единовременного поощрения при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) и при наличии соответствующего стажа государственной гражданской службы.

Сумма выплаты может составлять до 10 размеров месячного денежного содержания гражданского служащего. Это около миллиона рублей.

Проект изменений в закон был внесен в парламент главой Карелии Артуром Парфенчиковым, который предлагал приостановить выдачу "золотых парашютов" до 1 января 2019 года.

Но депутаты увеличили срок приостановки выдачи выплат.

Читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии", сколько лет чиновникам в Карелии не будут выплачивать "золотых парашютов".