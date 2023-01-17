Чипсам из капусты, выращенной в Карелии, выдали золотую медаль на московской выставке

Продукцию олонецкой компании «Агроальянс» наградили на международной выставке «Продэкспо» в Москве.

Компания «Агроальянс» приняла участие в 30 международной выставке продуктов питания «Продэкспо» в Москве.



Чипсы из капусты «Олонецкие особые» завоевали золотую медаль в номинации «Продукты для здорового образа жизни», говорится в сообщении паблика «Олонецкий район».



«Жюри отметило полностью чистый состав продукции, низкую калорийность и вкусовые качества», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что во время выставки достигнуты договоренности о сотрудничестве с новыми партнерами, подборе оборудования для расширения ассортимента.



