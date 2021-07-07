Реклама
Прислать новость
Депутат Заксобрания Карелии Иван Гусев сложил полномочия из-за нарушений антикоррупционного законодательства 20
07.07.2021 17:42
Огонь охватил популярнейший туристический объект Карелии (ВИДЕО) 4
07.07.2021 11:00
В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках 7
07.07.2021 16:37
«Никто их никуда не сливал» 2
07.07.2021 16:55

Численность безработных в Карелии за год сократилась на 40%

Новости. Общество
09:25, 08 Июля 2021
фото: pixabay

На учете в службах занятости Карелии к началу июня состояло 8338 официально зарегистрированных безработных – почти на 40% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Рост регистрируемой безработицы в прошлом году начался вместе с пандемией коронавируса и продолжался до сентября. В правительстве это объяснили желанием людей получать повышенное пособие по безработицы, установленное на период пандемии. Осенью число состоящих на учете в службах занятости начало снижаться.

А что происходит с общей безработицей, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»
01.07.2021, 09:41
Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»