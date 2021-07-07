Численность безработных в Карелии за год сократилась на 40%

На учете в службах занятости Карелии к началу июня состояло 8338 официально зарегистрированных безработных – почти на 40% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Рост регистрируемой безработицы в прошлом году начался вместе с пандемией коронавируса и продолжался до сентября. В правительстве это объяснили желанием людей получать повышенное пособие по безработицы, установленное на период пандемии. Осенью число состоящих на учете в службах занятости начало снижаться. А что происходит с общей безработицей, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».