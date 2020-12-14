Численность населения России может снизиться к 2050 году на 20 млн человек

В "Трезвой России" спрогнозировали сокращение населения страны.

Численность населения России может снизиться к 2050 году на 20 млн - до 125 млн человек, следует из доклада федерального проекта "Трезвая Россия" по демографической ситуации в стране, пишет ТАСС.

"Сегодня важно оценить истинное положение дел в демографии для того, чтобы разработать по-настоящему эффективные меры, адекватные глубине демографического кризиса в России. По оценкам экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 млн человек", - говорится в документе.

Эксперты проекта при этом отмечают, что, если государство разработает и реализует эффективные меры демографического роста, то к 2050 году количество граждан России увеличится до 155 млн человек.

В докладе отмечается, что работа по улучшению демографической ситуации в России не может состоять только из мер поддержки семей с детьми, популяризации института брака и традиционных семейных ценностей - требуется системная и комплексная работа в сфере демографии и здравоохранения. В частности, необходимо снижение уровня потребления алкоголя, наркотиков и табака, от которых каждый год, по данным "Трезвой России", погибает более 1 млн человек.

При этом обеспечение миграционного прироста должно осуществляться по остаточному принципу.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.