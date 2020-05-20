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Число безработных в России увеличилось за период нерабочих дней почти на 30 процентов

Новости. Общество
21:05, 20 Мая 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Количество зарегистрированных безработных выросло до 1,665 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Совете Федерации.

"На вчерашний день, 19 мая, у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тыс. человек, на 29,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали", – цитирует "Парламентская газета" Голикову.

Вице-премьер не исключила создание временных рабочих мест как дополнительной меры поддержки населения по примеру 2008-2009 годов. "В числе мер есть общественные работы, но вы понимаете прекрасно, что общественные работы связаны с эпидситуацией в каждом конкретном регионе", – отметила она.

Ранее были объявлены условия назначения пособий по безработице в Карелии в период эпидемии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-20 22:06:26
Угу. Серые зарплаты получали, наперегонки хвастались, что на себя работают и налоги платить не собираются. А чуть что - сразу побежали на учет вставать. Нет, ребяты-демократы, только чай. Без сахара. И без заварки.
кир
2020-05-20 21:29:55
Ничего не стоит внести в базу данных всех людей страны в цифровом веке. И знать в режиме реального времени, кто на работе, а кто - нет. Политическая воля нужна и законы. Вместо глупых паспортов использовать цифровые пластиковые карты на все случаи жизни. :)
Алексей
2020-05-20 21:26:14
Вранье, нищих и безработных процентов 80
Гость
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