Число безработных в России увеличилось за период нерабочих дней почти на 30 процентов

Количество зарегистрированных безработных выросло до 1,665 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Совете Федерации.

"На вчерашний день, 19 мая, у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тыс. человек, на 29,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали", – цитирует "Парламентская газета" Голикову.

Вице-премьер не исключила создание временных рабочих мест как дополнительной меры поддержки населения по примеру 2008-2009 годов. "В числе мер есть общественные работы, но вы понимаете прекрасно, что общественные работы связаны с эпидситуацией в каждом конкретном регионе", – отметила она.

Ранее были объявлены условия назначения пособий по безработице в Карелии в период эпидемии.