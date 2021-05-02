Число больных коронавирусом в больницах Карелии идет на убыль

Количество больных коронавирусом, находящихся на лечении в стационарах, в Карелии сократилось до 334 человек.

Днем ранее в списке госпитализированных было 360 человек.

Это следует из данных о ситуации с коронавирусом, опубликованных на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Доля свободных коек для коронавирусных больных превышает 20%.

Из общего числа госпитализированных пациентов 284 находятся в состоянии средней тяжести, 47 - в тяжелом и трое - в крайне тяжелом состоянии.