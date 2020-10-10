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Число больных коронавирусом в России стремительно растет

Новости. Общество
16:09, 11 Октября 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 13 634 человека, заболевших COVID-19, сообщили в оперштабе.

За последние 24 часа число больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 13 634 человека и составило на 11 октября 1 298 718.

Выздоровели 1 020 442 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 4 240 человек.

За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев с коронавирусом, общее число летальных исходов составляет 22 597.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 50,7 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 476 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11октября остается 261 921 человек.

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Комментарии

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кир
2020-10-11 17:04:03
Ещё неделю терпеть. Потом корона на спад пойдёт.
Гость
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