Численность работников органов власти в Карелии за 4 года сократилась на 7%

Количество работников органов государственной власти и местного самоуправления в Карелии в 2017 году составило 12508 человек – на 847 меньше, чем в 2014 году.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

Численность чиновников республиканских органов исполнительной власти сократилось за 4 года с 1245 человек до 999, федеральных органов - с 8567 до 8092.

Количество работников органов местного самоуправления уменьшилось с 1649 до 1552 человек.

Как изменилось число работников судебной власти и прокуратуры, а также законодательной власти, читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".