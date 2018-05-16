Численность работников органов власти в Карелии за 4 года сократилась на 7%

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Количество работников органов государственной власти и местного самоуправления в Карелии в 2017 году составило 12508 человек – на 847 меньше, чем в 2014 году.
Такие данные опубликовал Карелиястат.
Численность чиновников республиканских органов исполнительной власти сократилось за 4 года с 1245 человек до 999, федеральных органов - с 8567 до 8092.
Количество работников органов местного самоуправления уменьшилось с 1649 до 1552 человек.
Как изменилось число работников судебной власти и прокуратуры, а также законодательной власти, читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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