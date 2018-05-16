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Новости. Общество
09:45, 16 Мая 2018

Численность работников органов власти в Карелии за 4 года сократилась на 7%

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Количество работников органов государственной власти и местного самоуправления в Карелии в 2017 году составило 12508 человек – на 847 меньше, чем в 2014 году.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

Численность чиновников республиканских органов исполнительной власти сократилось за 4 года с 1245 человек до 999, федеральных органов -  с  8567 до 8092.

Количество работников органов местного самоуправления уменьшилось с 1649 до 1552 человек.

Как изменилось число работников судебной власти и прокуратуры, а также законодательной власти, читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2018-05-16 09:54:50
Все естественно , промышленности в Карелии нет , поэтому есть только чиновники и торговля , без одних не может быть других . Без чиновников нашему субъекту смерть .
кир
2018-05-16 10:40:47
Бриг, забыл про бездельников-охранников. Всех кормит газовая труба, которая благо или наказание?
Бриг
2018-05-16 10:50:56
кир, Соответственно и охранников как приложение к торговле , Ну , а труба в последние лет двадцать кормит только избранных. Мое мнение .
кир
2018-05-16 11:50:31
Бриг, согласен не совсем. Ту работу, которую делают трудоспособные граждане, нельзя назвать работой в истинном понимании этого слова. Поэтому и платить за малый объем неквалифицированной работы тоже нельзя. А платят до прожиточного минимума из той же трубы по схеме миллионам людей.
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