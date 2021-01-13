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Число ДТП с автобусами в Петрозаводске сократилось за год в два раза

Новости. Общество
18:40, 14 Января 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В 2020 году на территории столицы Карелии зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В 8 ДТП с автобусами 11 человек получили травмы. 5 аварий произошли по вине водителей автобусов.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 15 ДТП, в которых травмировано 20 человек.

Напомним, в Карелии в прошлом году произошло всего 15 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Фактически в каждой второй аварии усматривается вина водителя автобуса. В 8 ДТП пострадали 13 человек.

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