Число ДТП с автобусами в Петрозаводске сократилось за год в два раза

В 2020 году на территории столицы Карелии зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В 8 ДТП с автобусами 11 человек получили травмы. 5 аварий произошли по вине водителей автобусов.

За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 15 ДТП, в которых травмировано 20 человек.

Напомним, в Карелии в прошлом году произошло всего 15 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Фактически в каждой второй аварии усматривается вина водителя автобуса. В 8 ДТП пострадали 13 человек.