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Число госпитализированных с пневмонией жителей Карелии продолжает расти

Новости. Общество
09:05, 25 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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За сутки в республике шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 447 пациентов. 

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 49 человек.

 

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 25 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 331 человек.

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