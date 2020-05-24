Число госпитализированных с пневмонией жителей Карелии продолжает расти

За сутки в республике шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.
Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 447 пациентов.
С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 49 человек.
За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Напомним, на 25 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 331 человек.
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