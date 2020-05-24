В Карелии выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 331 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 15 человек, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом.

По пять случаев – в Петрозаводске и в поселке Ильинский Олонецкого района, по одном – в поселках Раухала и Куркиеки Лахденпохского района, в Сортавале, в Сегеже и в деревне Готнаволок Кондопожского района.

Выздоровели от COVID-19 еще восемь человек – в Сегеже, в Петрозаводске и в Олонце. Всего – 123.

Проведено 34033 исследований (+716 за сутки).

На самокарантине находятся 4866 человек (-123 за сутки).

В местах обсервации – 17 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 53,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,4 раза выше и составляет 234,7 случая, по Северо-Западу – 178,9.