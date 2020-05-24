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В Карелии выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции

Новости. Общество
08:58, 25 Мая 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 331 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 15 человек, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом.

По пять случаев – в Петрозаводске и в поселке Ильинский Олонецкого района, по одном – в поселках Раухала и Куркиеки Лахденпохского района, в Сортавале, в Сегеже и в деревне Готнаволок Кондопожского района.

Выздоровели от COVID-19 еще восемь человек – в  Сегеже, в Петрозаводске и в Олонце. Всего – 123.

Проведено 34033 исследований (+716 за сутки).

На самокарантине находятся 4866 человек (-123 за сутки).

В местах обсервации – 17 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 53,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,4 раза выше и составляет 234,7 случая, по Северо-Западу – 178,9.

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Комментарии

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Клим
2020-05-25 10:16:26
У нас идет несколько параллельных процессов - собственно заболевание, которое в "обычных" условиях не дотягивало бы своим масштабом до сезонного, во всяком случае в большинстве регионов. Вместе с ним идет эпидемия наведенного информационным и административным террором психоза. Они, конечно, связаны между собой , но крайне опосредовано. Тем не менее, существует четкая зависимость динамики "эпидемии" от политических установок.
Rmj
2020-05-25 10:11:34
Итак, мы выяснили что коронавирус уже давно в границах республики. Когда мы сможем пересекать эти границы, чтобы ездить на работу (естественно в масках и перчатках, как и делали до закрытия границ) ?
Вася
2020-05-25 09:34:07
при симптомах, которые могут указывать на заражение коронавирусом, в частности, при высокой температуре, необходимо срочно вызывать врача мясникова.с поправками в конституцию,и доктора малышеву с Америки.
Гость
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