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Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии достигло сегодня 1361

Новости. Общество
09:07, 30 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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Изя
2020-09-30 09:35:20
1361 за шесть месяцев .
Это жесть !!!! И ни одного чинушу-медика с должности не сняли за эту пандемию вн.пневмонии . :)
Гость
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