Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии достигло сегодня 1361

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.