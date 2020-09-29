Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии достигло сегодня 1361

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, сообщили в оперштабе Карелии.
За минувшие сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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