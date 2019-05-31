16:34, 31 Мая 2019
Число граждан, получающих пенсии по старому пенсионному возрасту, могут увеличить
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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заключившие договор с частными фондами с 2019 года, смогут получить выплаты по старому пенсионному возрасту.
Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По словам Аксакова, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая, а принять его могут до 28 июля, но для этого необходимо получить положительное заключение Банка России и правительства.
Законопроектом предполагается, что право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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