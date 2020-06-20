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Число инфицированных COVID-19 в Карелии "перешагнуло" отметку в 1000

Новости. Общество
10:09, 21 Июня 2020
фото: © Владимир Гердо / ТАСС
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в республике на 21 июня возросло до 1025, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Карелии выявили 34 новых случая ковидной инфекции. Среди заболевших – семеро детей.

В Петрозаводске – 20 заразившихся. По одному – в селе Крошнозеро Пряжинского района, в поселке Ледмозеро Муезерского района, в Сегеже и Сортавале.

В Кондопожском районе – 5 случаев (Кондопога – 3, деревня Линдозеро – 2).

В Прионежском  (посёлки Ладва и Кварцитный) и Лахденпохском районах (Лахденпохья и посёлок Элисенваара) – по два. 

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у одного рабочего со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели 15 человек. Всего – 424.

Проведено 66273 исследований(+1669 за сутки).

На самокарантине находятся 1907 человек (-105 за сутки).

В местах обсервации содержатся 54 человека (-24 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 166, 8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,4 раза выше и составляет 393,2 случая, по Северо-Западу – 341,7.

Напомним, прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Белопорожских ГЭС.

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