Число инфицированных детей в Карелии превысило 16 тысяч

За время пандемии коронавирус выявлен у 16009 детей в республике.

На 23 февраля зарегистрировано 16009 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 299 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 150. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 111 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15440 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 875 человек, выздоровели 909 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.