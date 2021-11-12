Число инфицированных коронавирусом детей в Карелии приближается к 11 тысячам

За сутки 11 несовершеннолетних жителей республики заразились COVID-19.

По данным на 5 января, в Карелии выявлено 11 случаев коронавируса у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей, как и день назад — 10959. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 12 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10912.

Напомним, за прошедшие сутки в Карелии выявлено 111 инфицированных, выздоровели 122 человека, зарегистрировано еще 4 смерти.