Число инфицированных коронавирусом жителей Карелии превысило 65 тысяч человек

Более 10% жителей Карелии переболело коронавирусом с начала пандемии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще 3 летальных исхода от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 27 сентября, инфицированы 179 человек — все они были не привиты. Заболели 177 человек, средней тяжести — 53, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ нет.

В стационарах находятся 674 пациента. Из них 38 находятся в тяжелом состоянии, крайне тяжелых/ИВЛ — 4.

На 27 сентября выписаны по выздоровлению 189 пациентов.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 65252 человека, умерли 858 пациентов, выписаны по выздоровлению 62119 человек.