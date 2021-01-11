Число коек для больных коронавирусом в Карелии начало сокращаться

В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,9% свободных коек для лечения больных COVID-19.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 12 января до 19,9%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 20,9%.

По данным на 12 января, в стационарах находятся 683 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 534 - в состоянии средней тяжести, 142 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 243 человек, 2 пациента умерли.