Коронавирус унес еще две жизни в Карелии

За сутки выросло число заразившихся коронавирусом, а общее количество умерших увеличилось на два, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сегежской ЦРБ скончался 67-летний житель Сегежи, в Республиканской инфекционной больнице умер 71-летнй петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 188 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 243 человек. Из этого числа заболевших – 240 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии COVID-19 в Карелии инфицированы 31122 человека.

Выздоровели 25284, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 310 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4999,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2334,1 случая, по Северо-Западу – 3919,1.