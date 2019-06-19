Число коррупционных преступлений в Карелии выросло почти на четверть

Прокуратура Карелии опубликовала краткую характеристику состояния преступности в регионе за 5 месяцев.

"За январь - май на территории республики зарегистрировано 5073 преступления, что на 173 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+ 3,5 %)", - говорится в сообщении.

В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 20,5% (1039). Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года их количество составляло 840, что свидетельствует об увеличении их числа на 23,7%.

При этом в регионе увеличилось на 15% (с 20 до 23) количество убийств и покушений на убийство.

Из числа всех зарегистрированных преступлений 59,7% составляют хищения чужого имущества.

Укзывается, что, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 10,2 % сократилось число выявленных преступлений экономической направленности.

При этом отмечается, что рост количество преступлений коррупционной направленности вырос на 23,4%.