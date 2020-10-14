Число летальных случаев от COVID-19 за сутки в России приближается к 300

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России 13 754 человека заболели коронавирусной инфекцией.



Общее число заболевших коронавирусом в России на 15 октября составило 1 354 163 человека.



Выздоровели 1 048 097 пациентов, за прошедшие сутки выписаны 8 392 человека.



За минувшие сутки умерли от COVID-19 286 человек. Всего с начал пандемии зарегистрирован 23 491 летальный исход.



По данным Роспотребнадзора, на 15 октября проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус, за сутки – 478 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 октября остаются 286 630 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - 121 случай - и один человек скончался.