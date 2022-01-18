Число маленьких пациентов с коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти

За сутки сразу 36 детей в республике заразились коронавирусной инфекцией.

По данным на 19 января, в Карелии за сутки было выявлено 36 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее 28 несовершеннолетних заразились ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11179. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 23 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11055.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 335 инфицированных, выздоровели 273, зарегистрировано 5 смертей от ковида.