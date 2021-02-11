Число мест для больных коронавирусом в Карелии вновь уменьшилось

За минувшие сутки доля свободных коек в ковид-центрах республики сократилась до 10,9 процентов.

По данным на 12 февраля, в ковид-центрах Карелии осталось 10,9% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 11,8%.

На 12 февраля, в стационарах находятся 596 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 502 - в состоянии средней тяжести, 86 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они уже в течение нескольких дней подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что часть коек, которые были развернуты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, переводят для оказания плановой медицинской помощи.