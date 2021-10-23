Число новых случаев заражения коронавирусом пошло на спад в Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев заражения коронавирусом - снижение количества заболевших наблюдается несколько дней подряд.

Это следует из данных об оперативной ситуации с заболеваемостью, размещенных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Днем ранее коронавирусом заразились 384 человека, а до этого за сутки было зарегистрировано 425 таких случаев.

Общее число госпитализированных в Карелии снизилось до 850 человек.

Количество умерших выросло на 2 человека и достигло 950 за все время пандемии.