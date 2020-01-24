Число погибших в ДТП на дорогах Карелии выросло в 2019 году

Госавтоинспекция республики подвела итоги минувшего года и зафиксировала рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В 2019 году зарегистрировано 718 ДТП, в которых 81 человек погиб и 935 человек получили травмы. Об этом сообщает ГИБДД республики.

"По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий и число в них пострадавших людей сократилось, а число погибших увеличилось", - информирует Госавтоинспекция.

Подавляющее количество происшествий регистрируется в городах и населенных пунктах. В 461 ДТП 29 человек погибли и 584 человека получили травмы.

Наиболее высокой тяжестью последствий характеризуются автодороги федерального значения, где происходит треть от всех происшествий и фиксируется более чем каждый второй смертельный случай. В 219 таких ДТП 58 человек погибли и 314 человек были ранены, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в 2019 году каждое девятое ДТП в Карелии произошло по вине нетрезвых водителей.