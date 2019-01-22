Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз

Tele2 определила предпочтения пользователей программы лояльности "Больше" за 2018 год.

Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения, заказывать товары на AliExpress и участвовать в онлайн-распродажах.

По итогам 2018 года число активаций в программе лояльности "Больше" увеличилось более чем в пять раз. Особенно резкий рост участников отмечен в IV квартале 2018 года, что можно объяснить подготовкой к новогодним праздникам и выгодными предложениями в рамках распродаж "Черной пятницы".

Программа лояльности "Больше" рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Tele2 составила рейтинг самых популярных категорий за 2018 год. Чаще всего абоненты использовали программу лояльности "Больше" в категории ювелирных украшений – на нее пришлось около трети активаций. На протяжении года клиенты пользовались выгодными предложениями от крупных ювелирных сетей: Valtera, "Адамас", "585*Золотой", 585 Gold и SUNLIGHT. Так, сотрудничество с компанией "Адамас" позволяет абонентам оператора получить подарок и скидку 20% по промокоду.

На втором месте оказалось предложение для любителей онлайн-шопинга в партнерстве с интернет-ретейлерами AliExpress и TMall. Его выбирали около 20% пользователей программы лояльности "Больше" в 2018 году. Участники акции могли получить кешбэк за покупку товаров на популярной онлайн-площадке. Рост активаций в категории также объясняется повышенным кешбэком в октябре и ноябре.

Третье место списка самых востребованных акций занимает предложение для любителей книг. Интернет-магазин "ЛитРес" выбирали 14% пользователей программы лояльности по итогам 2018 года. Совместная акция с партнером предлагает участникам книги в подарок, скидки и кешбэк за покупку аудио- и электронных книг.

На четвертой позиции рейтинга оказались предложения в рамках BlackFridaySale и "Киберпонедельника". Несмотря на относительно короткую продолжительность акций (около двух недель), на них пришлось примерно 9% активаций. В период проведения BlackFridaySale и "Киберпонедельника" абоненты Tele2 получили возможность первыми приобрести товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%. Партнерами компании стали крупнейшие интернет-площадки BlackFridaySale.ru, Shop&Show, Kassir.ru.

Пятую позицию списка занимают предложения METRO Cash & Carry, "Пятерочки" и "Перекрестка". Они позволили клиентам делать покупки с кешбэком на счет мобильного телефона. На долю предложений от продуктовых супермаркетов пришлось примерно 5% подключений.

Также востребованной среди клиентов Tele2 оказалась акция "Год кино по смешным ценам", которая позволила московским клиентам покупать билеты со скидкой 20%. Программа лояльности "Больше" пришлась по душе и любителям компьютерных игр. Фанаты World of Warships могли начать игру на выгодных условиях и получить в подарок модель крейсера. У московских клиентов популярностью пользовалась возможность посетить каток на ВДНХ со скидкой 20%.

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