Число проводимых тестов на коронавирус резко сократилось в Карелии

За минувшие сутки в Карелии проведено всего 1101 исследование на коронавирус, это в два раза меньше, чем до выходных.

По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за минувшие сутки в республике проведено 1101 исследование на коронавирусную инфекцию, тогда как днем ранее было сделано 1682 теста, а 26 декабря и вовсе было сделано 2720 исследований.

Таким образом, за два дня количество проводимых в Карелии тестирований на коронавирус сократилось вдвое.

В Минздраве пока не комментируют данный факт.

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса, всего за время пандемии умерло 152 человека, выздоровели – 19750 пациентов, инфицированы 26810 человек, за последние 24 часа зарегистрировано 367 заражений коронавирусной инфекцией.

От пневмонии за последние сутки в Карелии скончался один человек, коронавируса у умершей не выявлено. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3584 пациента, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). По информации оперштаба, всем больным пневмонией проводится тест на коронавирус.