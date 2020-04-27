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Число районов Карелии, где разрешена работа парикмахерских и бань, увеличилось до пяти

Новости. Общество
18:38, 27 Апреля 2020
фото: pixabay
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Глава республики Артур Парфенчиков добавил Пудожский и Беломорский районы к "чистым" территориям по коронавирусу.

Руководитель региона подписал распоряжение, согласно которому к трем "чистым" территориям (Калевальский, Муезерский и Суоярвский) добавились еще два – Пудожский и Беломорский.

"Таким образом, сегодня в Карелии уже в пяти районах снято ограничение на работу парикмахерских, косметических и массажных салонов, бань, а также непродовольственных магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. Естественно, требуется соблюдение определенных условий: прием посетителей в салонах допускается только по предварительной записи, площадь магазинов должна быть до 200 кв. м. и сами торговые точки должны иметь отдельный вход с улицы", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Как отметил Парфенчиков, в этих пяти районах разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием. Теоретические занятия должны проходить дистанционно, индивидуальные занятия допускаются, если в помещении находятся не более 2 человек. При этом дезинфекция помещений обязательна.

Ранее глава республики разрешил открыться строительным магазинам.

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