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Парфенчиков разрешил открыться строительным магазинам в Карелии

Новости. Общество
17:39, 27 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому на территории республики разрешается работа магазинов, торгующих стройматериалами и садово-огородными товарами.

Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте". Магазины смогут открыться накануне дачного сезона при соблюдении социальной дистанции и всех противоэпидемиологических мер.

Так, согласно документу магазины должны иметь отдельный вход с улицы. Одновременно в торговой точке может находиться не более 1 посетителя на 50 кв. м. Посещать магазин можно только в защитной маске. При скоплении очереди перед кассами дистанция между покупателями должна быть не менее 4 метров, такая же - и при ожидании на улице у входной зоны.

Кроме того, такие же нормы социального дистанцирования определены и для объектов розничной торговли продуктами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи.

Для этих объектов, за исключением работающих круглосуточно, рекомендовано установить время работы с 7.00 до 00.00. Мы увеличиваем время работы с тем, чтобы избежать скопления людей, говорится в документе.

"Еще одно важное изменение, о котором много просили. Мы разрешаем на территории всей Карелии работу автошкол, также при условии дистанционных теоретических занятий. При обучении вождению в салоне автомобиля могут находиться только инструктор и ученик, а сами автомобили должны обрабатываться дезсредствами", - пишет Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса до 30 апреля.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-04-27 19:40:41
Как же не работать строительным магазинам, на всех стройках работа кипит, да программу ФЦП надо как-то выполнять.
новый
2020-04-27 17:44:38
Абсолютно правильное решение. Как любит говорить заноза - умничка. :)
Гость
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