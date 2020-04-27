Парфенчиков разрешил открыться строительным магазинам в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому на территории республики разрешается работа магазинов, торгующих стройматериалами и садово-огородными товарами.

Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте". Магазины смогут открыться накануне дачного сезона при соблюдении социальной дистанции и всех противоэпидемиологических мер.

Так, согласно документу магазины должны иметь отдельный вход с улицы. Одновременно в торговой точке может находиться не более 1 посетителя на 50 кв. м. Посещать магазин можно только в защитной маске. При скоплении очереди перед кассами дистанция между покупателями должна быть не менее 4 метров, такая же - и при ожидании на улице у входной зоны.

Кроме того, такие же нормы социального дистанцирования определены и для объектов розничной торговли продуктами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи.

Для этих объектов, за исключением работающих круглосуточно, рекомендовано установить время работы с 7.00 до 00.00. Мы увеличиваем время работы с тем, чтобы избежать скопления людей, говорится в документе.

"Еще одно важное изменение, о котором много просили. Мы разрешаем на территории всей Карелии работу автошкол, также при условии дистанционных теоретических занятий. При обучении вождению в салоне автомобиля могут находиться только инструктор и ученик, а сами автомобили должны обрабатываться дезсредствами", - пишет Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса до 30 апреля.