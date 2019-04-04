Число россиян, желающих эмигрировать, достигло рекорда за 10 лет, пишет Gullup

Каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать из России, если бы были такие возможности, говорится в исследовании Gallup.

За более чем 10 лет опросов, проводимых Gallup, число россиян ни разу не доходило до таких рекордных значений. В прошлом году, по данным Gallup, покинуть страну хотели 17%, два года назад – 9%, в 2014 г. – 7%, пишут "Ведомости".

Организация объединенных наций прогнозировала, что к 2050 г. численность граждан России сократится на 8%, подобные настроения в обществе могут увеличить убыль населения, предупреждает Gallup. Больше всего желающих эмигрировать среди молодежи. В 2018 г. таких было 44% среди россиян 15–29 лет. В возрасте 30–45 лет таких набралось 22%, среди 46–60-летних – 9%. Опрос показал, что на эмиграцию больше настроены горожане (23%) и люди, имеющие среднее специальное и высшее образование (24%).

Больше всего россияне хотели бы уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду (16%). Из стран россияне больше всего предпочитают Германию (15%) и США (12%), отмечает Gallup.

Подобные исследования регулярно проводят и российские институты общественного мнения. В феврале 2019 г. "Левада-центр" посчитала, что 17% совершеннолетнего населения страны рассматривают возможность уехать из России как вероятную. По оценкам "Левада-центра", в последние три года эти показатели существенно не менялись: с 2014 г. оно находилось в рамках 15%–19% от работоспособного населения страны. Желания переехать на постоянное место жительства за рубеж больше всего (41%) среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.