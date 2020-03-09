Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении. В штабе отметили, что все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах. Отмечается, что из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, два у граждан Китая и один у гражданина Италии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса раздутой. По ее словам, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, были бы приняты меры, аналогичные тем, что принимаются для предупреждения распространения коронавируса.

Ранее Минздрав Карелии сообщил о запуске телефонной "горячей линии" для медиков по вопросам оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус.