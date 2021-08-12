Число смертей от коронавируса в Карелии превысило 750

За минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 17 августа зафиксирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике увеличилось до 751 человека. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки COVID-19 был выявлен у 163 жителей Карелии, из них 161 не был привит. Заболели 159 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

В ковид-центрах проходят лечение 520 больных коронавирусом, из них шестеро крайне тяжелых (на ИВЛ).

Общее число инфицированных составляет 58780 человек.

За сутки выздоровели еще 172 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 55244 человека.

Ранее сообщалось, более 143 тысяч жителей Карелии привились от коронавируса.