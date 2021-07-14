Число смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 674

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 674 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 187 жителей республики, из них 187 непривитых. Заболели 186 человек, средней тяжести — 53 и 5 тяжелых пациентов.

В ковид-центрах находятся 731 больной коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 53136 человек.

За сутки выздоровел еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 49554 человека.

Сутками ранее в Карелии трое ковидных больных умерли, 191 человек заразился опасным вирусом.