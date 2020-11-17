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Число свободных коек для больных COVID-19 в Карелии стало расти

Новости. Общество
09:31, 18 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии доля свободных мест составляет 36,1 процента.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции увеличилась за сутки на 0,7 процента. На 18 ноября этот показатель составляет 36,1 процента. Накауне доля свободных коек была на уровне 35,4 процентов.

По данным на 18 ноября в стационарах находятся 654 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 605 - в состоянии средней тяжести, 34 тяжелобольных и 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 299 человек.

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Комментарии

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ники
2020-11-18 10:17:13
Не о койках надо думать и писать , а пациентах . излеченных от короновируса и вн.пневмонии . что за муть в головах у властьимущих .
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