Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 11 тысяч человек

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии на 18 ноября составило 11067 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 299 человек. Из этого числа заболевших – 245 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии на 18 ноября составило 11067 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 195 человек, в Кеми – 14 человек, в Кондопожском районе – 22 человека (Кондопога – 19, село Кончезеро – 3), в Медвежьегорском районе – 4 человека (Медвежьегорск – 1, село Шуньга – 1, село Великая Губа – 1, поселок Пиндуши – 1), в Суоярви – 6 человек, в Костомукше –10 человек, в Пряжинском районе –2 человека (поселок Чална – 1, деревня Виданы – 1), в Прионежском районе – 9 человек (ст. Шуйская – 2, поселок Шуя – 2, СНТ "Астра" – 2, СНТ "Загородное" – 2, село Заозерье – 1), в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 4, поселок Кааламо – 1, поселок Хюмпеля – 1), в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 3, поселок Кривцы – 1), в Лоухском районе – 9 человек (Лоухи – 8, поселок Чупа – 1) , в Сегежском районе – 12 человек (Сегежа – 6, поселок Надвоицы – 5, поселок Валдай – 1), в Сортавальском районе – 5 человек (Сортавала – 4, поселок Кааламо – 1), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 3, поселок Хийтола – 1), в Питкярантском район – 3 человека (поселок Харлу 1, поселок Ляскеля – 2).

Выздоровели 5362 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 118 пациентов: в Петрозаводске – 98, в Беломорском районе – 1, в Лоухском районе – 3, в Прионежском районе – 3, в Пряжинском районе – 1 в Медвежьегорском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Суоярвском районе – 2, в Калевальском районе – 1, в Костомукше – 1.

Умерших от коронавируса за минувшие сутки не зарегистрировано, всего в Карелии скончались 75 больных COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1727,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1343,1 случая, по Северо-Западу – 1678,2.